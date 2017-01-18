Nedensiz bayılan hastalar artık uzaktan izlenebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından nedeni bilinmeyen bayılma ve ritim bozukluğu şüphesi bulunan hastalara takılan ILR cihazı sayesinde, hastaların uzaktan erişimle takibi yapılarak uygun tanı konması sağlanıyor.

Birkaç yıldır sebebi bilinmeyen bayılma şikâyetleriyle YDÜ Hastanesi Kalp Merkezi’ne başvuran 75 yaşındaki Taner Tüm, Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdiği tetkiklerle takibe alındı. EKG, EKO, Holter, ritim monitorizasyonu ve son olarak kalp rahatsızlıklarının saptanması ve takibi için kullanılan Implantable Loop Recorder (ILR) cihazı uygulanan hastanın, kalp fonksiyonlarındaki düzensizliğe bağlı olarak, beyine giden kan akımının azalması ile bilinç kayıpları yaşadığı, tıp dilinde Senkop denilen rahatsızlığı olduğu saptandı.

“Yapılan takip bayılma nedeninin belirlenmesini sağladı”

Kalpten kaynaklanan bayılmaların nedenini araştırmada son birkaç yıldır gündemde olan ve tıpta ILR olarak adlandırılan, 2 cm boyutunda, hafıza kartı görünümündeki cihaz, hastanın göğüs kafesi üzerine, ameliyatsız işlemle takılıyor. Kıbrıs’ta ilk defa YDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu işlem, lokal anestezi altında ve ortalama 5 dakika sürdü. Hasta ayni gün taburcu edildi.

Göğüs kafesi üzerine yerleştirilen ILR cihazı, hastanın 3 yıl boyunca kalp ritmini depolayabilecek özellikte olup, ILR ile birlikte kullanılan ve hastaya ritim bozukluğu veya bayılma anında tuşuna basılmak üzere verilen başka bir cihaz sayesinde, hastanın kalp ritmi tespit edilebiliyor. Cihazın en önemli avantajlarından biri de hastanın hastaneye başvurmasına gerek kalmadan, cihazın verdiği sonuçlar doğrultusunda doktorun kalp ritmini uzaktan erişimle takip edip tanı konabilmesi. Yaşanan ritim bozukluklarının nedenine göre ise hastalara ilaç tedavisi başlatılıyor veya şoklayıcı pil takılıyor.

“Bayılma nedenlerinin en başında kalp rahatsızlıkları geliyor”

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Kıbrıs’ta ilk defa gerçekleştirilen işlem hakkında verdiği bilgilerde, bayılma nedenlerinin en başında kalpte meydana gelen rahatsızlıkların bulunduğunu hatırlattı. Kalpten kaynaklanan bayılmaların sebebinin çok basit bir işlem ile hastanın vücuduna takılan ILR cihazı ile tespit edilip, uzaktan erişimle müdahale edilebildiğini, böylelikle cihazın hastaların hayatını kolaylaştırdığını vurguladı.

