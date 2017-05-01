Mürettebat sahili izlerken askerler güvertede silahlı nöbet bekledi

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı “Nikolay Filchenkov” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Savaş gemisinin geçişi esnasında mürettebatın sahili izlediği, askerlerin ise silahla nöbet beklediği görüldü.

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı “Nikolay Filchenkov” isimli savaş gemisi saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

Geminin geçişi esnasında güvenlik önlemleri alınan savaş gemisine, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemi ve deniz polisi eşlik etti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güverteye çıkan mürettebatın sahili izlediği görüldü. Geminin diğer bölümlerinde ise eli silahlı bir grup askerin ise nöbet beklediği gözlendi. Karadeniz’den giriş yapan gemi yaklaşık 1 buçuk saatte İstanbul Boğazından geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

