Muhammed İldiz Elazığspor’da

Elazığspor, TFF 1. Lig’de birçok takımın takibinde olan Muhammed İldiz ile 1,5 yıllık ön sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Gaziantepspor’da forma giyen ön libero Muhammed İldiz’i renklerine kattı. Daha önce Halil İbrahim Pekşen, Canberk Dilaver ve Ioan Hora ile anlaşmaya varan bordo-beyazlı ekip, Gaziantepspor ile yollarını ayıran Muhammed İldiz ile de her konuda anlaşma sağladı ve 1,5 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Akşam saatlerinde Elazığ’a gelen Ildiz ile her konuda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşılırken, bordo-beyazlı ekibin transfer tahtasını açtırdıktan sonra resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

2014 yılında Türkiye kariyerine Gaziantepspor formasıyla giriş yapan tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de 55 kez Güneydoğu ekibinin formasını giydi. Ligin ilk yarısında 9 maçta forma giyen Ildiz, Gaziantepspor yönetimi tarafından Şenol Can ve Elyasa Süme ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Hüseyin Kabukçu

