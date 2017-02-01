Müge Anlı'dan 1 milyon 320 bin TL'lik cezaya ilk yorum: Yine olsa yine yaparım

İnsan kaçakçılarını canlı yayına bağladığı gerekçesiyle RTÜK tarafından 1 milyon 320 bin lira para cezası verilen Müge Anlı, "Yine olsa yine aynı şekilde davranırım" dedi.

Müge Anlı'dan 1 milyon 320 bin TL'lik cezaya ilk yorum: Yine olsa yine yaparım

RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran da insan kaçakçıları ' Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezası kesti.

"YİNE OLSA YİNE AYNI ŞEKİLDE YAPARIM"

Anlı, dünkü programında ceza ile ilgili şunları söyledi: "Ben orada aldığımız cezanın doğru olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle düşünseydim o konuşmayı yapmazdım. Yine olsa yine aynı şekilde davranırım. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeylz. Katilimizi bulmanın, kaybımızı bulmanın derdindeyiz."

SON DÖNEMLERİN EN YÜKSEK CEZASI

Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek cezaya denk geliyor.