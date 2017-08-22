MSB: '7 general emeklilik istedi'

Milli Savunma Bakanlığı, 7 general ve amiralin atamalar öncesi emeklilik istediğini açıkladı. Açıklamada, emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamalarının, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 7 general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.