Motosikletten düşen genç kız öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay sabah saatlerinde İzmit ilçesi Sekapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Tayfun S.(21) idaresindeki 41 BR 811 plakalı motor sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola savruldu.

Bu esnada motorda bulunan arkadaşı Herdem Ö.(24) savrulmanın etkisiyle yere düştü. Çevredeki kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iddialara göre başında kask bulunmayan genç kızın olay yerinde hayatına kaybettiğini belirledi.

Arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Tayfun S. olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Konuk - Cihan Atik