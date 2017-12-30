Motosikletini sattı, kendi işinin patronu oldu

Tokat’ta kendi iş yerinin patronu olma hayali ile motosikletini satarak İstanbul’dan ambalaj makinesi alıp OSB’de işyerini açan Tamer Kemer, 300 bin liralık yatırım hacmine ulaştı.

Tokat’ta yaklaşık 10 yıl ilaç mümessili olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Tamer Kemer (35) hayalindeki iş yerini açmak için mücadele örneği sergiledi. 13 bin lira değerindeki motosikletini satarak sermaye yapan Kemer, İstanbul’a giderek uzun uğraşlar sonucu kağıt ambalaj sektöründe kullanmak için makine aldı. İş hayatına Tokat İŞGEM bünyesinde başlayan Kemer, aldığı kredilerle iş hacmini büyüttü. İŞGEM KOBİ Danışmanı Yüksel Tokuşcu, Kemer'in küçük bir sermaye ile başladığı iş hayatında iki sene ödemesiz sabit yatırım desteği alarak bir yıl gibi kısa bir sürede işini büyüterek OSB’ye taşındığını kaydetti.

Motosikletini sattı

Kendi işinin patronu olarak 4 işçi ile birlikte stick şeker, ambalaj kağıdı ve kartonu üretimi yapan Kemer, iş kollarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Üretim üzerine bir şeyler yapma hayali olduğunu belirten Kemer, "Gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde biraz fikirler edindik. 13 bin liralık bir motosikletim vardı, onu satmak zorunda kaldım. İstanbul’a kredi kartı ile uçak biletimi alarak gittim. Görüştüğüm firmalara bana ambalaj makinesi vermeyeceklerini söylediler. Ama bir şekilde görüşerek anlaştık ve makinelerimizi getirdik. Şuan 4 tane çalışanımız var. İstihdam sağlıyoruz" dedi.

Tokat ve çevre illerde restoranlar, kafeler için stick şeker paketleri, pizza kutusu, dürüm kağıtları imal ettiklerini ifade eden Kemer, "Hedeflerimiz daha büyük işler yapmak. Bu süreçte kazandığım paralarla yeni bir motosiklet aldım. 8 tane paketleme ve ambalaj imalatı yapan makinemiz var. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Hayalimi gerçekleştirdim. 13 bin liralık motosikletle 300 bin liralık yatırım yaptı diyebiliriz. Her şey hayalle başlıyor. Hedefimiz ek ürünler katmak, istihdam sağlamak" diye konuştu.

Kemer, ayrıca işçilerin zamanlarını değerlendirmeleri için OSB’de bulunan tesislerinde küçük bir spor odası da yaparak hizmete sunduklarını sözlerine ekledi.

Nurhan İçmez