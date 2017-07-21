Motosiklet sürücüsü kız kamyonetin altında kaldı

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Kaza çevre yolunun Hisardere ayrımında meydana geldi. 16 SPP 98 plakalı motosikletin sürücüsü İlknur Kılıç (22), karşı yönden gelen İbrahim Okçu idaresindeki 54 SG 465 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kılıç, motosiklet ile kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan genç kız, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralı sürücü, daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Halil Ataş