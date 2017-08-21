Motorinde indirim bekleniyor

Motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimin gerçekleşmesiyle motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 4,56 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,61 liradan 4,54 liraya, İzmir'de 4,60 liradan 4,53 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.