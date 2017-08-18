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EVET HAYIR

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş tutuklama

18 Ağustos 2017 20:58
Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde servis aracında unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili kreş sahibi ve anaokulu müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, servis aracında unutulan minik Alperen'in ölümünün ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan kreş sahibi ve anaokulu müdürü Yurdagül İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurdagül İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturmada, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan görevli hostes Dilara K. ise adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı.

Hakan Gözalan - Halil İbrahim Karabıyık

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