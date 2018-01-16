Minibüs apartman boşluğunda asılı kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda freni patlayan minibüs demir korkulukları yıkarak apartman boşluğunda asılı kaldı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi, Çetin Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Suriye uyruklu Ale Nahsen yönetimindeki 38 MA 703 plakalı minibüsün freni patlayarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Yaklaşık 20 metre kayan minibüs sokak üzerindeki demir korkulukları yıkarak apartman duvarına çarptı. Duvara çarparak durabilen minibüs apartman boşluğunda asılı kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı kurtarma ekibi asılı kalan minibüsü çekmek için çalışma başlattı. Çelik halat yardımıyla çekilen minibüs Suriye uyruklu Ale Nahsen’e teslim edildi.

OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ifade eden Bahadır Yılmaz, ’’Evin içindeydik, büyük bir gürültü duyduk. Doğalgaz patladı zannettim. Cama çıkınca asılı olan aracı gördüm. Minibüs yukarı çıkarken freni boşalmış. Zaten araçlar zor çıkıyor buradan. Freni boşalınca kayıyor ve bizim eve giriyor. Akşamları burada insanlar oturuyor, park halinde arabalar oluyor. O saatlerde olsa bu olay sonuç daha kötü olurdu. Alt kattaki komşumuz balkonu süpürmek için dışarı çıkıyor, ses üzerine içeri kaçıyor. Şans eseri yaralanan olmadı sadece maddi hasar meydana geldi’’ diyerek yaşanan panik anlarını aktardı.

Polis ekipleri ise apartmanda meydana gelen zararı tespit ederek olayla ilgili tutanak tuttu.