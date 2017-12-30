Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula! Yılbaşı çekilişi sonuçları (Yılbaşı bileti sorgulama)

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula! Yılbaşı çekilişi sonuçları Yılbaşı bileti sorgulama... Milyonların beklediği zaman geldi çattı. Tüm gözler Milli Piyango'dan gelecek sonuçlarda. Sıralı tam listeyi açıklanır açıklanmaz buradan öğrenebileceksiniz. 2018 büyük ikramiye, bütün kazanan numaralar ve amorti rakamları sıralı tam listeyi bu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Yılbaşı bileti sorgulama, çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detayları sizin için derledik...

İşte beklenen an geldi. Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca kişinin gözü kulağı burada. Peki yılbaşı bileti sonuçları sorgulama nasıl yapılır, 2018 milli piyango sıralı tam liste nereden öğrenilir, yılbaşı bileti sonuçları tam liste, Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango MP 31 Aralık 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama, hangi numaralara çıktı, Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı sıralı tam liste... İşte tüm detaylar haberimizde...

İşte 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi şanslı numaraları! YILBAŞI BİLETİ SIRALI TAM LİSTE

İŞTE SORGULAYABİLECEĞİNİZ MİLLİ PİYANGO 2018 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI...

RESİME TIKLAYARAK BİLETİNİZİ SORGULAYABİLİR, TAM LİSTEYE ULAŞABİLİRSİNİZ...

Yılbaşı biletlerini sitemizden sorgularak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. SIralı tam listeye sitemizden ulaşabilirsiniz.

BİLETLERİN YÜZDE 99'U SATILDI

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü.26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Bilet fiyatları ise değişmedi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.

TOPLAM KAÇ PARA DAĞITILACAK?

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı.

Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773



Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satışa çıktı.

Zonguldak’ta satışa sunulan yılbaşı biletlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Tam ve yarım biletin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşlar çeyrek bileti tercih ediyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Biletçi Nuri Kocaoğlu, “Her sene olduğu gibi bu sene de Zonguldak’a Ankara ve İstanbul biletlerini getirdim. Geçen yıl büyük ikramiyenin bir parçasını Ankara biletine verdim. Her yıl bir ikramiye çıkıyor. Çeyrek Bilet 15 yarım 30 TL, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor. En çok talep çeyrek bilete var ama durumu iyi olan yarım ve tam bilet alıyor” dedi.

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtacak.

Çeşmeli kardeşler 49 yıldır şans dağıtıyor

49 yıldır Milli Piyango bileti satan Çeşmeli kardeşler, yılbaşı biletlerinin yoğun rağbet gördüğünü ve vatandaşların bilet almakta geç kalmamaları gerektiğini söyledi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, seyyar Milli Piyango bayiliği yapan Kartal kardeşler, 49 yıldır şans dağıtıyor. Babalarından devraldıkları meslekle yaz-kış, sıcak-soğuk demeden, Çeşme Çarşısında Milli Piyango satarak evlerinin geçimini sağlayan Orhan ve Halil Kartal, bu yıl da 61 milyonluk büyük ikramiye için bilet satışlarına devam ediyor.

Çeşme'de birkaç kez büyük ikramiye çıkan bileti sattıklarını ifade eden Kartal kardeşler, bu yılbaşında da şanslı biletin kendi sattıkları biletler içerisinde olduğu inancıyla, “Büyük ikramiye isabet eden bileti alan talihli kişinin gözlerindeki sevinç ışığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu mutluluğu Çeşme’de birkaç kez yaşadık. Bu yılbaşında da yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi.

31 Aralık 2017 tarihinde yapılacak çekilişte 1 kişiye 61 milyon, 1 kişiye 10 milyon, 1 kişiye 5 milyon, 1 kişiye 2 milyon, 1 kişiye 1 milyon, 1 kişiye 500 bin lira ikramiye çıkma şansı olduğunu hatırlatan Kartal kardeşler, tam biletlerin 60, yarım biletlerin 30 ve çeyrek biletlerin 15 liradan satıldığını hatırlatarak, yılbaşı biletlerinin yoğun rağbet gördüğünü ve vatandaşların bilet almakta geç kalmamaları gerektiğini söyledi.

Yıllarca sokaklarda bilet satarak kızını mezun etti

Eskişehir'de eşinden yıllar önce ayrılan ve çocuğunu adeta tek başına büyüten Semiha Dölek, sokaklarda yıllarca Milli Piyango bileti satarak kızını üniversitede okutmayı başardı.

Semiha Dölek, evlendikten kısa bir süre sonra eşinden boşanma kararı aldı. Tek çocuğunu hiçbir maddi destek görmeden zorluklar içinde büyüten Dölek, kızını okutabilmek için sekreterlikten bulaşıkçılığa kadar her mesleği denedi. 13 yıldır Eskişehir sokaklarında Milli Piyango bileti satarak geçimini ve kızının eğitim masraflarını karşılayan Dölek, 2 sene önce kızının Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden mezun olmasını sağladı.

Evlendikten kısa bir süre sonra eşiyle anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve boşandıklarını dile getiren Semiha Dölek, kızını büyütürken büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Kızı için her şeyi göze aldığını belirten Dölek, "14 yıldır piyango bileti satıyorum. Kızımı hiç kimseden tek fayda görmeden tek başıma büyüttüm. Tabii ki çok sıkıntılı günlerimiz geçti. İşimiz gereği biraz sıkıntı yaşadık ama anne olduğun için katlanmak, dayanmak zorundasın. Kızımın o kepi giymesi, onu tek başıma okutmam gurur verici. Bir de derece alarak bitirdi okulu. O da çok güzel oldu benim için. Kızım şimdi işe girecek, onu bekliyorum. Tek arzum o" şeklinde konuştu.

"Her şey kızım için"

Bir kadın olarak sokaklarda Milli Piyango bileti satmanın zor olduğunu ancak kızı için bunu göze aldığını aktaran Dölek, bu zamana kadar yaptıklarının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Her annenin kendi imkanlarıyla çocuğunu okutabileceğini belirten Dölek, şunları kaydetti:

"Kızımı kayıt yaptırmaya götürürken bin 500 lira gerekiyordu. O ara çok zorlandım. Borç buldum, harç buldum gittim kaydını yaptırdım. Bir anne, çocuğu için her şeyi yapabilir. Çalışabilir, bu işi de yapabilir. Bir kadın isterse her işi yapabilir. Kızım gurur duyuyor benimle. 'Annem benim için çalışıyor, kazanıyor' diye gurur duyuyor. Ben de kızımla gurur duyuyorum. İlk dönemlerde lokantalarda bulaşık yıkadım, temizlik yaptım, sekreterlik yaptım. Çok iş yaptım onun için. O, benim için dünyanın en değerli varlığı. Ben, onu çok zor şartlarda okuttum. Şuan tek isteğim tıbbi laboravutar teknikeri olarak kısa zamanda bir işe girmesi veya atanması. En büyük isteğim bu."

