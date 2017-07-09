Milli Piyango 09 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı SORGULAMA EKRANI| mpi.com.tr MP 9 Temmuz 2017 pazar sıralı tam liste

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9 Temmuz 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları belli oldu. MP SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI HABERİMİZDE...
Milli Piyango İdaresinin 09 Temmuz 2017 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 09 Temmuz Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli oldu. İkramiyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar sitemizde yer alacaktır...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "09 Temmuz 2017 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.
Çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin... iyi şanslar...