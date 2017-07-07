Milas’ta kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu; 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Milas - Yatağan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Ayhan K. idaresindeki 48 KG 333 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçup takla attı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Ayhan K. ve eşi Güler K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çağrı Purma