MHP Lideri Bahçeli: '24 Haziran Türkiye’nin yeniden doğuş, dirilişinin miladıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “24 Haziran seçimleri, Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladı, Cumhur İttifakı millet aklıdır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği Büyük Çukurova Mitingi’nde yaptığı konuşmasına, “Mutluyum, çünkü Adana’dayım. Maşallah Adana, tüm haşmet ve görkemiyle İstasyon Meydan’ına akmış. Allah nazardan saklasın, kem gözlerden korusun. Adanalılar bugün bu meydana mührünü vurmuş. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler ıslah olsun” diyerek başladı.

Bahçeli, “Adana kararlı bir duruş sergilemiş MHP’ye güç ve cesaret vermiştir. Allah'a şükürler olsun ki sizler yeni bir destan yazmak için iddialısınız, inançlısınız, iştahlısınız. Türkiye’ye, milletin kaderine, Türklüğün bekasına, vatanın geleceğine sahip çıkmak için atılgansınız, çeviksiniz, yüreklisiniz. Yılın en uzun günü olan 21 Haziranda İstasyon Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran bu milletperverlik, vatanperverlikle iftihar ediyorum” diye konuştu.

Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin Türkiye’nin birlik ve dirliğine katkılar sağlamasını Allah’tan niyaz ettiğini belirten Bahçeli, “Adana geçit vermeyen kaledir, milli mukavemetin kalp atışıdır. Tarih boyunca karanlık oyunlara kanlı hesaplara Adana’dan ekmek çıkmadı, yine çıkmayacaktır. Bu kutlu vatan köşesi, şehitlerin kanı dökülse de Al bayrağı yere düşürmedi, bundan sonra da düşürmeyecektir. Adana ne zaman görev alsa namerde diz çöktürdü, haine aman diletti. Adana, Türkiye’nin özetidir. Türk milletinin özüdür, istikbalin öz güvenidir. Burada zillete geçit, haine tahammül, fitneye müsamaha yoktur. Sen var ol, çok yaşa Adana. Allah’ına kurban Adana” dedi.

Türkiye’nin varlığına, bölünmez bütünlüğüne pusu kuranlara verilecek en güzel cevabın, 24 Haziran günü sandıkta yapılacak altın vuruş olduğunu dile getiren Bahçeli, “Adana’ya güvencim tamdır. Adana’nın yiğitleri ayrılık gayrılık bilmez. Adanalı inançlı, imanlı, ülkü sahibidir. Türkiye e Adana’nın kaderini yakından etkileyecek seçimlere yalnızca 3 gün kalmıştır. Bu seferki seçimler, ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın var olmasına yola açacaktır” şeklinde konuştu.

"Huzur ve refahı milletimize çok görenler, pusudalar"

Muhalefete yönelik konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

“Türkiye’nin büyümesinden endişe edenler vazgeçmiyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyor, son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler, pusudalar. Bekamızı tehdit edenler sıraya girmişlerdir. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarılmışlardır. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplanmışlardır. Hepsini görüyor, biliyor alayını tanıyoruz. Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyor, iç ve dış fesat odaklarının ezberini bozuyor, uykularını kaçırıyorsunuz. Çünkü siz Adana’sınız, sizler MHP’yi asla yalnız bırakmadınız, yine bırakmayacaksınız.

Ne Adana’nın başını öne eğeriz ne de Türkiye’nin diz çökmesine müsaade ederiz. Türk milleti boyun eğmedi yine eğmeyecektir. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa karşımızda toplanmış durumda. Alayı birden ülkemize parmak sallıyor, ele geçirmeye gayret ediyor. 15 Temmuz gecesi hepsinin dersini verdiniz, topunu birden silindir gibi ezip geçtiniz. Türk milletinden intikam almaya çalışanları doğduğuna pişman ettiniz. 1 Dolarlık hainlere şamarı indirdiniz.”

Dostun sevindiğini, düşmanların sindiğini, bin yıllık kardeşliği bozmak isteyenlerin komaya girdiğini belirten Bahçeli, “Suriye’de terör örgütlerine tırlar dolusu silah ve mühimmat verdiler. Irak’ın kuzeyine kaçak, korsan, kanunsuz, sözde bir devlet kurdurmayı amaçladılar. Ekonomik baskı araçlarını kullandılar. Karşımızda iki seçenek var; Ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Tarih boyunca esareti kabul etmeyen bir millete yakışan neyse onu yapacağız” diye konuştu.

"24 Haziran’da, Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır"

Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin, Türk Milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladı, Cumhur İttifakı’nın millet aklı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemize yönelen tehditler her geçen gün artarken vatanımızın elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamazdık. Terör örgütlerini maşa olarak kullanıp üzerimize salanların, zalim hedeflerini görmezden gelemezdik. Milli birlik ve beraberlik hissiyatını uyandırmamız zorunluydu. 7 Ağustos Yenikapı duruşuna sahip çıkmamız zaruri bir sebepti. Ülkemizin terör örgütleri tarafından çepeçevre sarıldığı bir ortamda görevden kaçamazdık. Sizlerin teveccüh ve taktikleri sonucunda 16 Nisan 2017 yılında halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sağladık. Nihai olarak Cumhur İttifakı’nda karar kıldık. Bu nedenle Cumhur İttifakı, millet aklı dedik. Yeni hükümet sistemi ile devletteki çatlak sesler kısılacak, istikrar temin edilecektir.

İnşallah Türkiye’nin önü kapanmamak üzere açılacaktır. 24 Haziran’da, Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır. 24 Haziran’da MHP muhteşem bir neticeyle TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.”

“Partimizin sırtından kurban kesmeye çalışanlar bir kez daha hezimete uğrayacaktır"

Muhalefete yüklenen Bahçeli şunları söyledi:

“Partimizin sırtından kurban kesmeye çalışanlar ise bir kez daha hezimete uğrayacaktır. Attıkları iftiraların altında kalacaklar, algı oyunlarının sonuçlarına katlanacaklardır. Kimliksizler, köksüzler yıllardır partimizin çöküşünü görmek için el ovuşturdular. Bunlar Adananın tabiriyle ‘mahallenin gıranlarıdır’. Anketler vasıtasıyla kurdukları tuzakların hesabını, bizzat Türk milletine vereceklerdir. Bizim ittifakımızın mayası sağlamdır, temeli 15 Temmuz’da tanklara karşı asil duruşudur. Bizim ittifakımızın harcı 16 Nisan halk oylaması ile tanınmıştır. Biriz, beraberiz, hep birlikte güçlü Türkiyeyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayının mitingleri, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) flamalarıyla dolup taşıyor. İYİ Parti’nin (İP) adayı seçimler 2. tura kalırsa, ön şartsız Erdoğan’ın karşısındaki adaya destek vereceğini söylüyor. CHP, İP, HDP aynı çuvala giriyor, aynı çukura düşüyor. Bunların 2. Tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak, 24 Haziran akşamı tepetaklak olacaklardır. Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş olmayacaktır.”

Bahçeli'nin seçim vaatleri

Seçim beyannamesinden ve vaatlerinden de bahseden Bahçeli konuşmasına şu şekilde devam etti:

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkaracağız. Vatandaşlarımızı, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtaracağız. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformları hızla temin edeceğiz. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünü hafifleteceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanıyacağız. Staj ve çıraklık sürelerini emeklilik hizmetine sayacağız. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlayacağız. Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı vereceğiz. Çiftçilerimizin kullandığı mazottaki vergileri kaldıracağız. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması; tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi konusunda her çabayı göstereceğiz. İşsiz her aileden bir kardeşimize asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi konusunda mücadele edeceğiz. Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması hususunda gereğini yapacağız. Üniversite giriş sınavının kaldırılması konusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi amacıyla elimizden geleni çabayı göstereceğiz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz."

Rüşan Anıl Atar - Uğur Dikilitaş

