Mezbahadan kaçan danalar, vurularak durdurulabildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, mezbahaya getirildiği sırada sahibinin elinden kaçan 4 dana, yaklaşık 2 kilometre kovalandıktan sonra tüfekle vurularak durdurulabildi.

Olay, öğle saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi çıkışında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir besici, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’ndeki ahırında yaklaşık 1 yıldır beslediği 4 danasını kesim için mezbahaya götürdü.

Danalar, yüklendikleri kamyonetten indirilmek istendiği sırada iplerini kopararak kaçtı. Hayvan sahibi ve mezbaha çalışanları, danaları kontrol altına almak istese de başarılı olamadı. Başıboş kalan 4 dana Elbistan-Göksun karayolunu izleyerek, kesilmek istedikleri mezbahanenin yaklaşık 2 kilometre uzağına kadar gitti.

Araçla danaların peşine düşen besici ve akrabaları, tüm çabalarına rağmen hayvanları durduramadı. Çaresiz kalan besici, hayvanları tüfekle vurup yaralayarak durdurmayı denedi. Danalardan 1’i yol kenarında vuruldu. Diğer 3 dana ise Şardağı eteklerinde 5’er metre aralıklarla vurularak durdurulabildi. Vurulan danalar, kasap yardımıyla kesildi.

Kaçan danaların, karayolunda trafiği birbirine katması nedeniyle bölge trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri, danaları vurmakta kullanılan av tüfeğine el koydu. Danaların sahibi olan besici de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Murat Sürücü