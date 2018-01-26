Metin Albayrak: 'Herkes kazanmak istiyor'

2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Metin Albayrak, "Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor o yüzden oyundan çok skor daha önemli. İki maçta üst üste 6 puan aldık" diye konuştu.

Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından konuşan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, alınan galibiyetlerle siyah-beyazlı takımın moralinin yükseldiğini belirterek, "Her kazanma takımın moralini yukarı çıkartıyor. Bugün de sahamızda 3 puan aldık, çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sakatlarımız düzeliyor, bugünkü 3 puan gayet önemli, 3 puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

Attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Anderson Talisca'yı da değerlendiren Albayrak şunları kaydetti:

"Bugün de gayet iyiydi. İyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor. Talisca çok önemli, ikinci yarıya iyi başladı. Hafif bir sakatlığı oldu, hoca da önümüzdeki hafta oynanacak maçta riske atmamak için erken çıkardı. Sıcakken oynamak istedi ama soğudukça olmadı."

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş

