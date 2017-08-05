Meteoroloji'den yağış uyarısı! 12 ilde birden...

Meteoroloji, Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da şiddetli sağanak yağış beklendiğini resmi sitesinden duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Buna göre, Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Kırıkkale'de 14:00-21:00, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur'da 14:00-22:00, Muğla ve Konya'da 15:00-22:00, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'da 16:00-22:00 arasında şiddetli yağış bekleniyor.