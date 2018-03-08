Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 8 Mart 2018 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki 8 mart hava durumu nasıl? İşte detaylar...

İstanbul'da etkisini yavaş yavaş gösteren olan yağış, kendini öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacak. Peki 8 mart hava durumu nasl olacak? İşte hava durumu;

İşte 8 mart 2018 Perşembe hava durumu;

Yapılan son değerlendirmelere göre, Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroji Genel Müdürlüğü Ege’nin güneyi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı, uyarı şu şekilde;

Güney Ege’de rüzgarın bugün (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün (08.03.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bu sabah İstanbul'da sağanak yağış etkilş oldu. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.