Meteoroloji’den kar uyarısı| İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için Salı günü başlayacak ve bütün hafta boyu sürecek şiddetli yağış ve kar uyarısında bulundu. Bu yıl karın yağmadığı İstanbul'da vatandaşlar, kar yağacak mı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorularının cevabını merak ediyor...

Yapılan açıklamada İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli Sakarya ve Yalova’da Perşembe günü kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat 2018 Salı günü Marmara Bölgesi’nde Orta Akdeniz’den gelen yağışlı sistem etkisini gösterecek. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da kar ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Salı akşam saatlerinden sonra bu yağış dalgası azalırken Çarşamba gününden itibaren yine Orta Akdeniz kökenli daha şiddetli bir yağış sistemi bölgede etkili olması bekleniyor. Aynı gün Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların Trakya’dan başlayarak Marmara Bölgesinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu sistemin saatte 60 ila 80 kilometre arasında değişen poyraza neden olması bekleniyor. Çarşamba günü Edirne, Kırklareli ve Trakya’da yoğun kar yağışı görülmesi beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli yağmur yağışları bekleniyor.

Yapılan açıklamada, Çarşamba gününden itibaren Trakya’da ani sıcaklık düşüşünün başlayacağı ifade edilirken, Perşembe günü ise sıcaklığın bölge genelinde 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemin Perşembe günü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kar yağışlarına neden olduktan sonra Cuma gününden itibaren bölgeyi terk etmesi ve bölgenin tekrar ısınmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hafta boyunca, şiddetli yağışlar nedeni ile vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada soğukların aniden düşmesi nedeni ile Perşembe günü buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken şiddetli poyrazlar sonucu oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi vakalar için tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İsmail Denizhan