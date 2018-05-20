Meteoroloji uyardı! Yağış geri geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde yağışlar geri geliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile ilk saatlerde güneydoğu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32