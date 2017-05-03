Merve hemşire uzun süre aynı dudakla kalabilir

Kendisini doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptıran hemşire Merve Keleş'in tedavisine ilişkin açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde görevli Prof. Dr. Metin Yavuz, “Eğer işlemi yapan kişi bu maddeyi söylerse tedavi sürecimiz hızlanır. Materyale göre de dudağını kaybetmek yerine mevcut dudaklarıyla yaşaması söz konusu olabilir” dedi.

“Merve Keleş’in hayati tehlikesi yok”

Prof. Dr. Yavuz, genç kızın durumu ile ilgili Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki odasında basın mensuplarına bilgi verdi. Metin Yavuz, Merve Keleş’in tedavisini 21 gündür sürdürdüklerini ve yol katettiklerini belirtti. Prof. Dr. Yavuz, “Bu tür durumlarda materyalin tespiti çok önemli ama hala materyali tespit edemedik. O yüzden biz herhangi bir materyal olarak değerlendirdik ve tedaviye başladık. Bu tedaviyi dermatoloji bölümüyle birlikte yürütüyoruz. Şu anda hastamızın yaptığımız tedaviyle şikayetleri gerilemiş durumda. Bu tür durumlarda hayati tehlike olabilir ama bizim hastamız için hayati tehlike olduğunu düşünmüyoruz. Yapacağımız işlemler biraz zamana yayılabilir. Yine materyali tespitine yönelik çalışmalarımız olabilir” ifadelerini kullandı.

“Materyalin tespitindeki gelişme tedaviyi hızlandırır”

Merve hemşirenin durumunun yargıya intikal ettiği için iddiaya göre işlemi yapan Soner G.’nin kullandığı maddeyi söylemesinin tedaviyi hızlandıracağını kaydeden Prof. Dr. Metin Yavuz, “Bu konu yargıya intikal ettiği için eğer materyalin tespitinde bir gelişme olursa bizim elimiz çok daha rahatlar. Şu an gündemimizde hastanın takibi ve öncelikle tıbbi tedavi ile hastaya uygulanan materyalin tespiti. Eğer işlemi yapan kişi kullandığı maddeyi söylerse bizim yapacağımız tedavide çok ciddi bir aşama kaydetmiş oluruz” diye konuştu.

“Uzak Doğu’dan ucuza gelen materyallere dikkat”

Bu tür uygulamaların mutlaka plastik cerrah ve dermatologlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, daha sonra şunları kaydetti: “Bu tedavilerde en önemli husus dolgu uygulamalarında çok nazik ve ehliyetli kişilerin uygulaması gereken bir durum. Bunu uygulayanların da yasa ile belirlenmiş şekilde yapılması gerekiyor. Şu anda yasa bu uygulamaları sadece plastik cerrahlara ve dermatoloji uzmanlarına vermiş durumda. Bu olguda da görüldüğü gibi bu işi tam bilmeyen kişilerin kötü sonuçlara yol açacağı görülmekte. Bu ve buna benzer uygulamaların işin ehline yaptırılması. Materyaller her yerde satılıyor. Uzak Doğu’dan getirilen materyaller ucuz ama çok tehlikelidir. Ölüm riski de olabilir.”

“Bu şekilde uzun süre yaşamak zorunda kalabilir”

Bir basın mensubunun, “Peki Merve Keleş eski dudaklarına kavuşabilecek mi ve dudaklarını kaybetme riski var mı” sorusuna ise Yavuz, durumun materyalin cinsine göre belirleneceğini kaydederek, “Onun için pek bir şey diyemeyiz. Dudağını kaybetmek yerine mevcut durumla yaşaması söz konusu olabilir. Dudağını kaybetme çok iddialı bir tanım. Dolgu maddeleri piyasada çok fazla. Genellikle bu materyaller eriyebilen materyallerdir. Uzun sürede eriyebilen ve hiç erimeyen materyallerdir. O yüzden buradaki sorun bu materyal erimeyen ise uzun süre bu şekilde yaşamak zorunda kalabilir” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici