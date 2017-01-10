Merkez'den rekorlar sonrası piyasaya ilk hamle

Merkez Bankası, 2 gündür dolar ve euronun tarihi rekorlarını tazelemesi sonrası ilk hamlesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar ve euronun tarihi rekorlarını tazelemesi sonrasında piyasaya müdahalede bulundu. Buna göre; Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürüldüğünü bildirirken; ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini açıkladı. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacağı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle: "Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir".

Merkez kararı sonrası dolar ve euro geriledi

Üst üste rekorlar kıran dolar ve euro, Merkez Bankası'nın kararı sonrasın geriledi.

Gün içinde 3.7870'e kadar yükselerek üst üste rekor kıran dolar Merkez Bankası'nın hamlesi sonrasında 3,74'ün altına gerileyerek 3,7398'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,7610 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise karar sonrası 3,9598'e kadar geriledi. Kur şu sıralarda 3,98 seviyesinden işlem görüyor.



