Meltem Cumbul referanduma 'Hayır' diyecek

Anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' diyeceğini duyuran Meltem Cumbul'un paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Referandumla ilgili sanat camiası da kullanacakları oyları sosyal medya hesaplarından açıklamaya başladı. Oyunun rengini belli eden son isim Meltem Cumbul oldu.

CUMBUL 'HAYIR' DEDİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Cumbul, Twitter hesabından, 'Hayır' diyeceğini açıkladı. Cumbul'un attığı bu tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DESTEKLEYEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Ünlü oyuncunun bu paylaşımını destekleyenler kadar sert bir dille eleştirenler de oldu.

İşte Meltem Cumbul'un o paylaşımı;