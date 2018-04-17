Mehmetçik Kûtulamâre’de flaş gelişme! 12. Bölüm tanıtımı yayınlandı

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Ortadoğu’da İngiliz ajanlarla kıyasıya mücadelesinin işlendiği Mehmetçik Kûtulamâre’de, İngilizlere yeni bir darbe vurmak için hazırlanan Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’le karşı karşıya geliyor. Düşmana öldürücü darbeyi vurmak için yola çıkan Üsküplü ve beraberindekileri neler bekliyor?

Birinci Dünya Harbi’nin Irak cephesinde Teşkilat-ı Mahsusa ajanlarıyla İngiliz ajanlar arasında geçen casus savaşlarının konu edildiği Mehmetçik Kûtulamâre’nin 12. Bölüm tanıtımı yayınlandı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Mehmetçik Kûtulamâre’nin yayınlanan son bölümünde, Wilson’u öldürerek cesedini Cox’a gönderen Üsküplü, bu hamlesiyle İngilizleri ters köşe yapmıştı. Üsküplü’nün bu hamlesinin ardından Cox’un neler yapacağı merak konusu olmuştu. Dizinin yayınlanan 12. Bölüm fragmanında ise Yüzbaşı Şefik, Binbaşı Abdülhalim’in gönderdiği telgraf yüzünden Üsküplü ile karşı karşıya geliyor. Fragmanda, telgrafta yazanlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken Üsküplü’nün Binbaşı Abdülhalim’in emrini doğru bulmadığı, Yüzbaşı Şefik’in de Üsküplü’yü emre karşı gelmekle suçladığı görülüyor. Öte yandan fragmanda Üsküplü’nün İngilizlere yeni bir darbe vurmak için planlar yaptığının ipuçları veriliyor.

Peki Üsküplü ve beraberindekileri Ahvaz’da neler bekliyor? Yüzbaşı Şefik ve Üsküplü nasıl karşı karşıya geldi? Binbaşı Abdülhalim’den gelen telgrafta ne yazıyor? Üsküplü ‘nün karşı çıktığı emir ne? Osmancık Taburu neferlerini neler bekliyor? Bu ve daha fazla soru Mehmetçik Kûtulamâre’nin 19 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.