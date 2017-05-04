Mehmetçik dağları teröristlere dar etti

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçikler, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda tespit edilen mağara, sığınak, barınak ile buralarda bulunan mühimmat ve patlayıcıların imhalarına devam ediyor. Güvenlik güçleri, tespit edilen bölge ve malzemelerin imhalarını kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyor.
Uğur Kan Yüksek