Mehmet Okyay: 'Ehl-i Sünnetin dışında olan sapık ideolojiler devletine isyan eder'

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kurucu Üyesi ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu açıkça bildiriyoruz” dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın, 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümü sebebi ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına İhlas Vakfı’nı temsilen katılan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucu Üyesi ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişiminin, düşman devletler ve Türkiye’deki FETÖ’cü teröristlerin birlikte hareket etmeleri ile düzenlenen bir işgal hareketi olduğuna vurgu yapan Avukat Mehmet Okyay, “15 Temmuz 2016 Türk tarihinde çok mühim yeri olan bir gündür. Türkiye’nin düşmanlarının, düşman devletlerinin, Türkiye’nin içerisindeki bir kısım hainlerle FETÖ’cü teröristlerle, Türk devletini işgal hareketidir. Bu sadece içeride yapılmış bir darbe değildir. Düşmanlarımızın; Amerika’nın, İsrail’in ve Batının, Türkiye’yi fiilen işgal hareketinin yıl dönümüdür. Peki bu yıl dönümüyle ilgili konularda ne gibi hassasiyet göstereceğiz? Tarihten mutlaka ders almamız lazım. Eğer biz düşmanlarımızın bu işgal hareketiyle ilgili bu hain merhametsiz acımasız teşebbüsü unutursak aynı felaketler bir müddet sonra tekrar başımıza gelebilir. Bu sebeple Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Türkiye genelindeki 400’e yakın milli ve manevi değerlere bağlı vakıfların, sendikaların ve derneklerin üst düzey bir kuruluşudur. Yani Türkiye’yi temsil ediyor. Bu sebeple biz 15 Temmuz’daki bu hain darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu açıkça bildiriyoruz” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız"



Devletine isyan eden ve terörist faaliyetlerde bulunanların, ehl-i sünnet’in dışında sapık ideolojilere mensup olduklarını belirten Okyay, “Türkiye’nin tarihi incelendiği takdirde; Selçuklu’dan, Osmanlı’dan gelen o tarihimiz incelendiği takdirde Türk milletinin kanında devletine itaat var. Padişahı’na, Sultan’ına ve devlet başkanına itaat vardır. Ancak sapık ideolojiler yani ehl-i sünnetin dışında olan sapık ideolojiler ancak devletine isyan eder ve terörist faaliyetlerde bulunur. Bu sebeple bu faaliyet bir milli darbe değildir. Düşmanlarımızın bir hareketidir. Bu sebeple bundan ders alacağız. Bir daha böyle hareketler olmaması için de Cumhurbaşkanımızın yanında, devletimizin yanında, hükümetimizin yanında bu mücadelede mutlaka bu işin sonuna kadar bunların cezalandırılması için bulunacağız. İhlas Vakfı olarak zaten Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın hem kurucusu hem yöneticisi olarak bulunuyoruz. Bu kuruluşumuzun bu ikazını yerinde ve isabetli olduğunu bir kere daha söylüyoruz. Türk milletine, lütfen unutmayalım. Eğer unutursak aynı ihanetler tekrar başımıza gelir” dedi.

Rıfat Fırat