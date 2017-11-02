Maskeli şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde maskeli bir şahıs silahla dehşet saçtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medrese aralığı Anafartalar Sokağa gelen henüz kimliği bilinmeyen maskeli bir kişi silahla 9 el ateş etti. Açılan ateş sonucu sokakta duvar kenarında oturan Ramazan Nar (26) isimli şahıs başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayı gerçekleştiren maskeli sahıs beyaz bir minibüsle olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ahmet Şükrü Uluçay