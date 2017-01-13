Mardin'de ‘tarih’ yıkılıyor

Mardin’de birçok tarihi yapı bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar, kentin tarihine sahip çıkılmasını isteyerek, yıkılmaya yüz tutan yapıların onarılmasını istedi.

1981 yılından beri, 7 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye çalışan Mardin’de, birçok tarihi yapı bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kentin özellikle Şehidiye ve Teker mahallelerinde bulunan yaklaşık 200 yapı risk altında. Vatandaşlar, kentin tarihine sahip çıkılmasını istedi.

Mardin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Florans Orundas, kentteki birçok yapının yıkıldığını belirterek, “Mardin UNESCO'ya aday bir şehir ve bakıma muhtaç evler yıkılıyor. Mardinlilere düşen görev herkesin kendi evine bakması ve müzeye bildirerek işbirliği yapmaları” dedi.

Tarihi evi yıkılan Recep Çiçek Abbas, “Mardin’in birçok tarihi evi yıkılmak üzere. Benim evim tarihi ve bakımsız olduğu için yıkılmaya başladı. Kime başvurduysam sahip çıkmıyor. Bütün yetkililerden ve Mardin Valiliği'nden bu tarihi evlere sahip çıkmasını istiyorum” diye konuştu.

Neriman Çelebi

