Manchester United, Ibrahimovic ile yeniden anlaştı

İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz sezonda da takımda forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Daha sonra hangi takımla anlaşacağı merakla beklenirken, Ibrahimovic, tercihini yine Manchester'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile anlaştığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Manchester'da İsveçli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı resmi internet sitesinden duyurdu. Ibrahimovic, Wayne Rooney'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan 10 numaralı formayı giyecek.

Ibrahimovic, Manchester United'ın Nisan ayında Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanmıştı.