Maliye Bakanlığı'nda gaz kaçağı paniği

Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası bahçesinde kazı yapan kepçe operatörü doğalgaz borusunu deldi. Borudan gaz kaçtığını fark eden işçiler kaçışırken, olay yerine çok sayıda Başkentgaz ekibi sevk edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Merasim Sokak’ta bulunan Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık’ta bahçe düzeni için toprağı kazan kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle beraber doğalgaz yoğun bir sesle dışarıya dağılmaya başladı. Durumu fark eden işçiler ile bakanlık çalışanları kaçışmaya başladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Başkentgaz ekibi sevk edildi. Başkentgaz ekipleri boruya giden gaz akışını kesti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu durum kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Olayın görgü tanığı olan bir işçi, kepçenin çalışması esnasında borunun delindiğini belirterek, “Herkes sağa sola kaçışmaya başladı. Yangın alarmları çalmaya başladı. Buralar boşaltıldı ve itfaiye ekipleri ile Başkentgaz ekipleri geldi” dedi.

Abdullah Sarıca - Mustafa Apaydın