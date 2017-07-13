Lyon, Beşiktaş'a kazandırıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, son senelerde Beşiktaş ile yaptığı transferlerle siyah-beyazlı kulüple arasındaki bağı oldukça sağlamlaştırdı. Kara Kartal, John Carew'den sonra Marcelo'yu da Olympique Lyon'a satarak, gerçekleştirdiği bu iki transferle Fransız ekibinden yaklaşık 10 Milyon Euro kar elde etti.

2004-2005 sezonunda John Carew'i Valencia'dan 2.5 Milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, Norveçli oyuncuyu 2005-2006 sezonunda 6.5 milyon Euro'ya Olympique Lyon'a satarak bu transferden 4 milyon Euro kar elde etmişti.

Beşiktaş, Fransız temsilcisiyle yine kendisine yarar sağlayacak bir işe imza attı. Kartal, 2016-2017 sezonunda Hannover 96'dan 2 Milyon Euro'ya renklerine bağladığı Marcelo'yu da 8.5 milyon Euro'ya Lyon'a satarak bu 2 oyuncunun transferinden kasasına yaklaşık 10 Milyon Euro koymuş oldu.

2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı kulübe kiralık olarak gelen ve geçen sezonun başında bonservisi alınan Brezilyalı oyuncu Marcelo, Beşiktaş'ta 2 sezonda oynadığı 61 maçın hepsine ilk 11 başlayarak etkili bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki stoper, forma giydiği 61 mücadelede 11 defa sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Bora Akyol