Lucescu açıkladı: 'Evet görüştüm'

Rumen teknik adam, sarı-kırmızılıların başkanıyla konuştuğunu doğrularken, “Bu gayet normal. Ben Türkiye’den iki büyük takımla başarılı olarak ayrıldım. Türkler’le de aynı mantaliteye sahibiz” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, geçtiğimiz günlerde Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu ile yaptığı görüşme ortaya çıkmıştı. Bu görüşmenin ardından Rumen hocanın menajeri Zaporzhan, "Dostların her görüşmesi transfer için değildir" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam da önceki gün Four Four Two'ya verdiği röpartajla görüşmeyi doğrularken, çarpıcı ifadeler de kullandı.

İZLENİMLERİM HEP İYİ

2000-02 sezonları arasında sarı-kırmızılıları çalıştıran Lucescu'nun sözleri şunlar: "Kulüp başkanıyla görüşmem gayet normal. Çünkü ben Türk futbolundan iki büyük takımla başarılı olarak ayrıldım. Türk futboluyla ilgili de daima iyi izlenimlere sahip oldum, Türk futbolcuları sevdim. Türkler'le aynı mantaliteye sahibiz. Balkan ülkelerinden gelen teknik direktörler Türkiye'de hep başarılı olmuştur."

Kaynak: Fotomaç