Lotodan 11 milyon kazanmıştı, sirozdan öldü

2014 yılında Süper Loto’dan 11 milyon TL kazanan Edirneli Fuat Özdemir, siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Süper Loto’dan zengin olana kadar Edirne’nin Süloğlu ilçesinde hamallık yaparak mütevazi bir yaşam sürdüren Fuat Özdemir, uzun süredir tedavi gördüğü Trakya Üniversitesinde hayatını kaybetti.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

2014 yılında Sayısal Loto’dan 11 milyon lira kazanan Fuat Özdemir’in başına gelmeyen kalmadı. 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto çekilişinde 6 bilerek 11 milyon 345 bin lira kazanan ve parasının 5 milyonunu hamallık yaptığı patronuna kaptırdığı iddia edilen Özdemir’in en son Nuriş Çetesi’ne de 5-6 milyon lira kaptırdığı öne sürülmüştü. Kiraladığı iş yeri kurşunlanan Özdemir’in, yeni aldığı lüks aracıyla da kısa sürede kaza yaptığı biliniyor.

Ergin Yıldız