Lindsay Lohan'dan Cumhurbaşkanı'na övgü dolu sözler

Hollywood'un ünlü ismi Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kalbi olduğunu söyledi.

Ünlü film yıldızı Lindsay Lohan, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaparak Türkiye'ye destek vermesini istedi. Lohan, Donald Trump'ın Türkiye'deki mültecilerin durumunu ve mülteciler konusundaki yaptıklarını yerinde görmesinin Amerikan halkı için de önemli olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı tarafından sevilen biri olduğunu belirten Lindsay Lohan, mülteciler konusunda yaptıklarını gördüğünü ve Erdoğan'ın büyük bir merhamet sahibi ve kalbi olduğunu kaydetti. Lohan, mülteciler konusunda bir belgesel çalışması yaparak, mülteci sorununu dünyaya duyurmaya çalışacağını açıkladı.

Mehmet Koca