LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN)

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN)... Liseye Geçiş Sınavı nakil sonuçları için çok az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS, 4. nakil işlemlerinin sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. İşte LGS 4. nakil sonuçları hakkında her şey...

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 4. nakil sonuçları (LGS NAKİL SONUÇLARI ÖĞREN)... Liseye Geçiş Sınavı nakil sonuçları için çok az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS, 4. nakil işlemlerinin sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. İşte LGS 4. nakil sonuçları hakkında her şey...

LGS 4. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil başvuruları devam ediyor. Son nakil başvurularının sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden 8 Eylül Cumartesi günü açıklanacak.

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.