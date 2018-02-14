Levent Açıkgöz: 'Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, geçtiğimiz hafta 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri için bir hezimet olduğunu söyleyerek, “Hafta sonu sahamızda oynayacağımız Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan idmanda kırmızı-mavili oyuncular kondisyon ve ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı olarak taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

“Bu maç bizim olmazsa olmazımız”

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri açısından hezimet olduğunu söyleyerek, “Bizim rakibimiz Beşiktaş değil ama oradan bir şey elde edebilirsek moral kaynağı olarak önümüzdeki haftalara daha güvenle bakma adına iyi olur diye düşünüyorduk ama olmadı. Ciddi anlamda burada Akhisarspor maçımız var. Bu maç bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız. Akhisar’ın da durumu kötü. Geçen hafta kazandıkları maçla moral buldular. Zor bir maç olacak. Oyuncularımızla dünden itibaren çalışmalara başlayarak maçın önemini anlatıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda yapıyoruz. Pazar günü Alanya maçında gösterdikleri performansın daha üstünde bir performans göstererek maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklar” dedi.

Hataları düzeltme adına çalışma yaptıklarını da kaydeden Açıkgöz, “Süremiz yok, haftalar çabuk geçiyor. Mümkün oldukça hepsini çalıştırıp eksikliğimizi antrenmanlarda gidermeye çalışıyoruz ama süreç biraz zaman alacak” diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Leven Açıkgöz, “O tribünü doldursunlar. Maçın sonucuna göre eleştiri ve övgüyü yapabilirler. Oturduğumuz yerden değil gelip tribünde takımın yanında olduğunu göstermek için taraftarımızı bekliyoruz. Bu konuda hala birlikteliğe varamadık” ifadelerine yer verdi.

Yasin Erdem