Letgo'da 'Satılık koca' ilanı veren kadın canlı yayına katıldı!

İkinci el ürün satışı yapılan siteye verilen 'Satılık Koca' ilanı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Emre Tuncer’in sunduğu, Karadeniz FM’de yayınlanan "Gecelik" adlı radyo programında birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Birkaç gün önce ikinci el ürün satışı yapılan siteye verilen “Satılık Koca” ilanı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Satılık Koca ilanını veren Buse B. radyo yayınına katılıp Emre Tuncer’in sorularını yanıtladı. Buse B.’nin itirafları dinleyicileri şaşkına çevirdi.

7 yıldır evli olduğu kocasının ilk günlerdeki gibi kendisiyle ilgilenmediğini ve bu durumun artık tahammül edilemez hale geldiğini belirten Buse B., durumu düzeltmek için çok çabaladığını ama artık kocasından bıktığını ve bu yüzden satışa çıkarttığını belirtti. Buse B., Emre Tuncer’in, “Satacağına boşansaydın, kocanı da bu şekilde garip bir durumla karşı karşıya bırakmasaydın” şeklindeki sorusuna, “Hemen boşanırsam 7 yıllık emek boşa gider. Bunun bir bedeli olsun istedim. Biraz canı yansın istedim” şeklinde cevap verdi. Buse B. "Neden 276 TL gibi cüzzi bir rakam belirledin" sorusuna ise, “Kendisinin ekonomik durumu gayet iyi. Kendisine her şeyi alıyor. Bana ise sadece pazar parası veriyor. Bende 276 TL dedim. 270 TL si isteyip de almadığı kıyafet için. 6 TL’de pazarlık payı” yanıtını verdi ve kocasının durumdan haberdar olduğunu ama ilgisizliğinin değişmediğini belirtti.

Buse B. yedi yıllık eşini şu cümlelerle satılığa çıkartmıştı: "7 yıldır evli olduğum kocamı artık gerçekten tanıyamaz hale geldim. Dışarıda bakımlı olmasına rağmen evin içinde tamamen bakımsız ve ilgisiz geziyor. İşi gücü yerinde ama benim hiç bir ihtiyacımı karşılamıyor. Pazar parası dışında beş kuruş para bırakmıyor. İstediğim hiçbir şeyi alamıyorum o nedenle bu adamla aynı evi paylaşmak istemiyorum, ilgisizlikten ve parasızlıktan dolayı satılığa çıkartıyorum. Ben hayrını görmedim alacak olana hayırlı olsun."