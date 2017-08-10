Kuzey Kore, ABD'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi

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Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam’ı vurmayı planladıklarını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada, Guam’ı 4 füze ile vurma planının Ağustos ortalarına kadar hazır olacağı ve Kuzey Kore lideri kinm Jong-Un’un onayına sunulacağı kaydedildi.
Kaynaklar, planın Kim Jong-un tarafından onaylanması durumunda Kuzey Kore’nin Guam’ı vurmayı planladığı Hwasong-12 füzelerinin Japonya’yı geçip Guam’ın 30 kilometre açıklarında suya düşeceğini söyledi.