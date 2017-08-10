Kuzey Kore, ABD'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi

Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam’ı vurma planının ağustos ortasına kadar hazır olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam’ı vurmayı planladıklarını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada, Guam’ı 4 füze ile vurma planının Ağustos ortalarına kadar hazır olacağı ve Kuzey Kore lideri kinm Jong-Un’un onayına sunulacağı kaydedildi.

Kaynaklar, planın Kim Jong-un tarafından onaylanması durumunda Kuzey Kore’nin Guam’ı vurmayı planladığı Hwasong-12 füzelerinin Japonya’yı geçip Guam’ın 30 kilometre açıklarında suya düşeceğini söyledi.