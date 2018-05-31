Kuşadası Körfezi’nde can pazarı! Alev alev yandı...

Kuşadası Körfezi açıklarında uluslararası sularda seyreden bir yat alev aldı. Yanan motor yatta can pazarı yaşanırken, yangın sırasında denize atlayan baba-oğul, şans eseri oradan geçen başka bir yatın kaptanı tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi’nde Kuşadası ile Yunanistan'ın Sisam arasındaki uluslar arası sularda seyir halinde olan ve içinde isimleri açıklanmayan 50 yaşındaki bir baba ve 20 yaşındaki oğlunun bulunduğu motor yat alev aldı. Motor yattan alevlerin yükselmesi üzerine baba ile oğlu derin sulara atladı. Bu sırada şans eseri eşi ile birlikte aynı bölgede yatıyla seyreden Cüneyt Cebeci isimli bir kişi yangını gördü ve olay yerine yanaştı. Yardım çağrısı yapan Cüneyt Cebeci ile eşi bir yandan da yangını cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada iki kişinin denizde yüzdüğünü gördüklerini kaydeden Cebeci, “ Bu iki kişiye yanaştık ve ip attık. Denizde mücadele etmekten yorulan baba ile oğlunu yatımıza aldık ve sahil güvenlik ekiplerine teslim ettik. Bu arada gelen helikopterlerle havadan su atarak yangına müdahale etti ve ama tekne çoktan yanmıştı “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu