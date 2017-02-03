Kürşat Alnıaçık Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor

Reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul'da Ural karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde rol gereği idam edilecek.

76. bölümde Ural ve Çolpan'ın hainliği mahkeme kararı ile kesinleşti. Mahkemede Ural'ın ölüm fermanının verilmesinin ardından dizi sona erdi.

ERTUĞRUL İDAMI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Sadettin Köpek yine her zaman olduğu gibi Ertuğrul beyi durdurmak için planlar yapar. Ural artık idam olmak üzere, ne kadar engellenmeye çalışılsa da Ertuğrul idamı gerçekleştirecek.

Öte yandan Aliyar Bey, tabutun başında ölen isim için gözyaşı döker. Ancak bu isim Ural değil. Ölen ismin Kutluca olduğu sosyal medyada konuşulanlar arasında.