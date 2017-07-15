Küçükçekmece’de silahlı çatışma: 3 yaralı

Küçükçekmece’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken, mahallede süren gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olay öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İncirkuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir grup yanlarında getirdiği uzun namlulu silahlarla diğer gruptaki kişilere saldırdı. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası ellerindeki uzun namlulu silahlarla sokak üzerinde bir süre dolaşan saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı kişiler olay yerin gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine yoğun kalabalık olması ve yaşanan gerginliğin sürmesi nedeniyle çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi sevk edildi. Görgü tanıkları çok sayıda silah sesi duyduklarını ve yaralananların olduğunu söylerken, polisin almış olduğu geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Alper Korkmaz