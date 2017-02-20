Küçük Ahmet’in annesi cinayet zanlısından hamileymiş

İzmir’de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun’un annesinin cinayet zanlısından 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un su kuyusunda cesedi bulunurken, olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı, Ahmet’in başına keserle vurup, bir su kuyusuna attığını itiraf ederken, Ahmet’in annesi Elif M.’nin de katil zanlısından 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ahmet’in öğretmeniymiş

Dedesinin evine gitmek üzere evden ayrılan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ahmet'i, üvey babası Müştak M. (28) öldürdüğünü itiraf etmişti. İddiaya göre, öğretmeni Müştak M.'nin Ahmet'i çok sevdiği, onunla yakından ilgilendiği ve bir müddet sonra da 15 yıl önce eşinden ayrılan annesi ile evlenmek istediğini söylediği öğrenildi.

Küçük Ahmet annesini evlenmesi için zorlamış

Katil zanlısı üvey babası Müştak M.'yi liseli Ahmet'in de çok sevdiği ve annesini birçok isteyen olmasına rağmen öğretmeniyle evlenmesi için zorladığı iddia edildi. Oğlunu kırmayan anne Elif M.'nin (35) de katil zanlısı eşi Müştak M. ile tanıştı ve oğlunun mutluluğu için de kendisinden 7 yaş küçük olan zanlı ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Cinayeti işleyip eşini teselli etmiş

Öte yandan, katil zanlısı Müştak M., lise öğrencisi Ahmet'in kaybolduğu ve cinayeti işlediği gün eve gelip eşi ve akrabalarıyla yemek yediği, gözyaşı döktüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının olay günü eşi Elif M.'nin elini tutup sürekli ona sarılarak teselli ettiği öğrenildi. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca yapılan arama çalışmalarına da katılarak, öldürdüğü lise öğrencisini üzüntülü bir şekilde aradığı belirtildi. Olayın ardından mahalle sakinleri şok yaşarken, Ahmet'in cinayete kurban gitmesine isyan etti.

"Çocuk da baba da birbirlerini seviyordu"

Mahalle sakinlerinden Hatice Kurnaz, "Bir haftadır kayıptı. Dün gece 12'de öldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Müştak kayıp olduğundan beri buradaydı, bizlerle birlikte oturdu. Arama çalışmalarına çocuğun dayısı ile gitmiş. Ahmet çok sakin çok iyi bir çocuktu. Bizim elimizde büyüdü. Annesinden izinsiz hiçbir yere gitmezdi" dedi.

Anne cinayet zanlısından hamileymiş

Bir diğer komşu Duygu Burcugür, "Yok böyle bir şey, böyle bir canilik olamaz. Çocuk o kadar efendi, o kadar terbiyeliydi ki bu zamana kadar arkadaşlarıyla bile hiçbir kavgası yoktu. Cinayet zanlısı Müştak'ı tanımıyordum. Ama Ahmet'in kaybolmasından sonra gündüz gece hep birlikteydik. Zanlı hanımlarla birlikte biz otururken, yanımızdan hiç ayrılmadı. Elif ablanın telefonu hep onun elindeydi. Elif ablanın konuşmasına fırsat vermedi. Biz tanıyamadık. Cinayet zanlısı bizle otururken gayet rahat, hiçbir şey olmamış, böyle bir acı yaşamamış gibiydi. Bu kadar soğukkanlılık olamaz. O da Ahmet'i bizimle birlikte aradı. Katil zanlısından da hamile. Allah biliyor hayırlısı ama inşallah o çocuk da Ahmet gibi olmasın. Anneyi suçlu görmüyoruz" diye konuştu.

Atakan Şen - Mihrap Düzöz

