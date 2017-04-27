"KSTU aldığı denklik ile Türk öğrencileri bekliyor"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) bu yıl Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ten aldığı denklikle Türkiye’den de yoğun bir öğrenci kontenjanı almayı hedefliyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi geçtiğimiz ilk uluslararası öğrencileriyle buluşmuştu. Bu yıl Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ten aldığı denklikle Türkiye’den de yoğun bir öğrenci kontenjanı almayı hedefliyor. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Serdal Gündüz bu yıl alınan denklik ile birlikte Türkiye'den çok daha fazla katılım beklendiğine değinerek her geçen gün kadrolarının güçlendiğine ve gelişmeye devam ettiklerine dikkat çekti.

"Eğitimden elde ettiğimizi eğitime geri vereceğiz"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi geçtiğimiz ilk uluslararası öğrencileriyle buluşmuştu. Bu yıl Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ten aldığı denklikle Türkiye’den de yoğun bir öğrenci kontenjanı almayı hedefliyor. Ağırlıkta diş hekimliği, Türkçe öğretmenliği, psikoloji, sosyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik bölümlerine ilgi olduğunu belirten Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Serdal Gündüz, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle kavuşmayı heyecanla beklediklerini söyledi. Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan kampüslerinin cazibe merkezi teşkil ettiğini anlatan Gündüz, “Sağlık bölümlerinin her bölümü için ayrı ayrı tam donanımlı laboratuvarlarımız var, öğrencilerimizin ders çalışabileceği harika sosyal alanlar, akıllı sınıflar, muhteşem dış alanlarımız mevcut. Kampüs ve çevresi de şu an cazibe merkezine dönüşüyor. Hastane yapımı, yurt yapımları sürüyor. Kampüsümüz çok kısa sürede çevresiyle tam entegre bir kompleks olacak” şeklinde açıklama yaptı.

"En iyi akademik kadro"

Eğitim için gerekli hiçbir konudan taviz vermeyeceklerini, buna bağlı olarak gerekli tüm donanımı oluşturduklarını anlatan Dr. Serdal Gündüz, eğitimden taviz vermeden en iyi akademik kadroyla Kıbrıs’ta üniversite eğitimine yeni bir soluk kazandırma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Kıbrıs’tan, Türkiye’den ve yurtdışından oluşacak kadronun yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluşacağını açıkladı. Öğretim üye ve görevlilerinin kalitesinin bir yükseköğrenim kurumunda ciddi önem arz ettiğine değinen Gündüz, ”Toplumun sağlık gibi vazgeçilmez bir unsuru için yetişecek bireylerin en iyi şekilde eğitilmeleri gerekmektedir. Bu bireylere mesleklerini en iyi şekilde öğretecek en iyi akademik kadroyu oluşturmak için titizlikle çalışmaktayız” dedi

Çift diplomalı eğitim

Dr. Serdal Gündüz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden mezun olacak öğrencileri için çift diploma alabilmeleri için yurt dışında bulunan üniversitelerle temaslarının sürdüğünü ve çok yakında sonuç alacaklarını, özellikle Sağlık ve Toplum Bilimleri alanında Eğitim ve Öğretim yapan yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği içinde olduklarını söyledi. Eğitimden aldıklarını yine eğitime vermeyi hedeflediklerini anlatan Gündüz, “Eğitime hizmet etmeyi ve yeniden eğitime yatırım yapmayı hedefliyoruz. Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimizin hayata atılırken iyi eğitimli ve kendine güvenen bireyler olması en büyük arzumuzdur” şeklinde konuştu.