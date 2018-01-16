Köylüler kar duasına çıktı!

Muş'ta son yılların en kurak mevsiminin yaşanması nedeniyle cami imamı öncülüğünde köylüler kar duasına çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl kar yağışının beklenen düzeyde olmaması vatandaşları tedirgin etti. Muş'ta kar yağışını dört gözle bekleyen ürün sahibi köylüler, kar duasına çıktı. Buğday ve arpa ürünlerinin başak verdiğini, kar yağmaması halinde yaşanacak don olayında ürünlerin çürüme ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatan Çatbaşı köyü sakinleri, namaz sonrası köy imamı Ayhan Aymelek'in yaptığı kar ve yağmur duasına eşlik ettiler.

“Geçen yıl bu zamanlarda yerde 1,5 metre kar vardı”

Yaşanan kuraklıkla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Mehmet Koçlardan, meteoroloji verilerine göre bölgede ve ülkede şu anda son yılların en kurak mevsiminin yaşandığını söyledi. Soğuklar nedeniyle özellikle gece don oluştuğunu ifade eden Koçlardan, "Sonbaharda ektiğimiz ekinin bir kısmı çıktı, bir kısmı ise çıkmadı. Biz de köylüler olarak hocamızla birlikte karın yağması için duaya çıktık. Geçen yıl bu mevsimde yerde yaklaşık 1,5 metre kar vardı, bu yıl henüz istenilen düzeyde kar yağmadı. Bu nedenle Allah’tan kar ve yağmurun yağmasını diledik" dedi.

“Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor”

Köy imamı Ayhan Aymelek ise meteoroloji verilerine göre son 40 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını ifade ederek, "Geçen yıl bu zaman Muş'ta 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor. Çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah'a dua ettik" diye konuştu.

Uğur Ulu

