Korkutan manzara! Yayın balıkları kıyıya vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde toplu balık ölümleri yaşandı.

Balıkesir sınırlarından gelerek Karacabey’den geçen Canbalı deresinde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Sabahın erken saatlerinde balıkçıklar tarafından kıyıya vurmuş balıklar bulundu.

Balıkçı Yusuf Kenar, "Doğma büyüme Karacabeyliyim. Çocukluğumda bu dereden su içiyorduk. Bu derelerin ruhsatlı balıkçısıyım. Geçimimi balıkçılıktan sağlıyorum. Buradan tuttuğum balıklarla 2 çocuk okuttum.

Oturduğum evi dahi balıkçılıkla satın aldım. Fakat şimdi bu derenin ve balıkların halini gördüğüm zaman üzülüyorum. Bazı kardeşlerimiz 2 olta, 1 serpme atıp 700 - 900 TL ceza ödüyor. Dereye bu şekilde mi sahip çıkılıyor? Şu an elimde bulunan bu yayın balığının nesli buralarda tükeniyor. Son 4-5 yıldır yüzümüzü güldüren şu yayın balığını gördükçe gözlerim yaşarıyor. 2 oltaya ceza kesen yetkililer nerede? Yetkililer buna bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artık” dedi.

Yasin Keskin

