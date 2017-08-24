'Konut satışlarında rakamlar sevindirici'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, açıklanan Temmuz ayı konut satış rakamlarına ilişkin "Konut satışlarında rakamlar sevindirici" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ekonominin temel lokomotifi olan gayrimenkul sektörü yeni gelişmeler ve destekler ile daha da büyüyecek" dedi. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 83 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 669 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 509 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

"Gayrimenkul sektörü yeni gelişmeler ve destekler ile daha da büyüyecek"

Özelmacıklı, "TÜİK verileri geçen yıl yaşanan darbe teşebbüsünün, ekonomiyi ne kadar etkilediğini gösteriyor. O dönemde 81 bin 343 olan satış, bu dönemde 115 bin 869 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artan ilk konut satışları 53 bin 949 rakamına ulaştı. İkinci elde de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 61 bin 920 oldu. Ekonominin temel lokomotifi olan gayrimenkul sektörü yeni gelişmeler ve destekler ile daha da büyüyecek" dedi.

"Kredilerde artan ödemeli alternatifler geliştirilmeli"

İpotekli satışların payının arttığını belirten Özelmacıklı, "Konut kredilerinde ipotekli satışların payı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Artık geç yaş yerine erken yaşta ev sahibi olmak mümkün. Bu konuda daha fazla enstrümana ihtiyacımız var. Artan ödemeli, balon ödemeli alternatifler bankalar tarafından daha da çeşitlendirilmeli. Kira artışı oranında artan ödemeli krediler ile sektör daha da derinleşebilir" dedi.

"KDV ve harç indirimleri devam etmeli"

Altın Emlak Genel Müdürü, "Gayrimenkul sektöründe bu sene birçok destekleyici düzenleme yapıldı. KDV muafiyetleri, vatandaşlık, konut hesabı ve tapu harcı düzenlemeleri sektörü dinamik tutuyor. Buna ilişkin 30 Eylül'de sonra erecek olan KDV ve tapu harcı düzenlemelerinde sürenin bir daha uzatılması çok isabetli olacaktır. Gayrimenkul sektörü, para ve sermaye piyasaları gibi değerlendirilmeli, yapılacak düzenlemeler ile değer artışı sağlamaya devam etmelidir" şeklinde konuştu.