Kökü çürüyen ağaç, lüks otomobilin üstüne devrildi

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Olay, Örnek Mahallesi Abdülkerim Şebik Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü duyması üzerine, dışarı çıktıklarında kökü çürüyen çam ağacının 34 RZ 3364 plakalı otomobilin üzerine devrildiğini gördüler. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kestikten sonra lüks otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Aydemir Kadıoğlu