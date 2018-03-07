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EVET HAYIR

Kökü çürüyen ağaç, lüks otomobilin üstüne devrildi

07 Mart 2018 05:24
Kökü çürüyen ağaç, lüks otomobilin üstüne devrildi

Ataşehir'de bir kökü çürüyen bir çam ağacı otomobilin üstüne devrilerek maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek aracın üzerinden kaldırdı.

Olay, Örnek Mahallesi Abdülkerim Şebik Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü duyması üzerine, dışarı çıktıklarında kökü çürüyen çam ağacının 34 RZ 3364 plakalı otomobilin üzerine devrildiğini gördüler. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kestikten sonra lüks otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.  

Aydemir Kadıoğlu