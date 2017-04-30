Kocaeli'de hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza İzmit-Kandıra yolu Koruklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 HP 1143 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyonet önce Kandıra yönünden gelen Cabbar Ertunga idaresindeki 06 Z 3878 plakalı otomobile daha sonra da R.A. idaresindeki 41 RD 831 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 06 Z 3878 plakalı aracın sürücüsü Cabbar Ertunga ve araçta bulunan Ayşegül Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçtaki 4 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kazada hayatını kaybeden olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Gürcan Yılmaz

