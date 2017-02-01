Koca: 'İşe alımlar dijitalleşiyor'

Empatik İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Koca, işe alımların giderek daha hızlı bir şekilde dijitalleşmeye devam ettiğini söyledi.

Empatik İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Koca, işe alımların dijital kanallarda yapılmaya başlandığını belirtti. Teknolojinin sürekli olarak geliştiğini belirten Koca, “Günlük hayatımızın her alanına değiştirirken iş dünyasında da duyarsız kalamayacağınız köklü yenilikleri birbiri ardına getiriyor. Bu değişimin önemli bir ayağı olan insan kaynakları, Amerika merkezli "personel arama" sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte işe alımda ciddi bir dönüşüm yaşadı ve bu trend dünya çapında ve kendi içinde milyarlarca dolarlık ekonomisini oluşturdu. 2010'lu yıllara gelindiğinde dijitalleşme, insan kaynaklarının tamamını da kapsayan bir akım olarak iş dünyasını dönüştürdü” dedi. Burhan Koca, İK'da işe alım yöntemlerinin yanında performans yönetimi, özlük işleri ve aday değerlendirme araçlarının da bu süreçte dijitalleştiğini söyleyerek “Kendi sektöründe dominant gücünün sarsılmayacağı düşüncesi ile dijitalleşmenin önemini geç fark ettiği için yok olma tehlikesini yaşayan birçok konvansiyonel ticaret yapan şirket de daha fazla geç kalmanın telaşı ve endişesiyle bir taraftan dijitalleşmeye çalışıyor. İnsan Kaynakları sektöründen de dijitalleşen değerlendirme araçları, kişilik envanterleri, genel yetenek, karakter analizi ve mesleki testler ile olurken mülakat uygulamalarında da video mülakat sistemleri karşımıza çıkmaya başladı. Bu alana yatırım yapan şirketlerden özellikle son 2 yılda önemli yatırımlar alan şirketler oldu” diye konuştu.

Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İşe Alım uygulamalarının dijitalleşme trendini yakından takip eden, geliştirdiği Dijital İnsan Kaynakları Sistemine ek olarak 2017 yılında işe alımda kurumların dijital dönüşümünü tamamlayacak olan Empatik Assessment Center ürününü de geliştirerek piyasaya süren Empatik İnsan Kaynakları şirketi oldukça iddialı. SOCAR Enerji, Kuveyt Türk, TÜRKSAT, Türk Kızılayı, Türk Telekom, İTO gibi önemli referansları başarı öykülerinde barındıran şirket, yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Özellikle kişilik envanterleri, günümüzde ilan ve başvuru modüllerinden ayrı çalışırken; Empatik, bütün işlemleri tek bir sistem üzerine entegre ederek müşterilerinin sıklıkla dile getirdiği ihtiyaçları merkezi ve entegre bir sistemde karşılayarak ihtiyaca cevap veriyor.

Online başvuru yönetim sistem ile, personel ihtiyacının kurum içerisinde oluşmasının ardından ilan çıkmaya kadar olan akış, yetkililerin denetiminde oluyor. Açılan ilana adaylar başvurusunu online olarak yapabiliyor. Linkedin profiliyle de yapılabilen başvurunun ardından adaylara kendi süreçleriyle ilgili SMS ve E-posta iletiliyor. Adaylar kendilerine yollanan değerlendirme merkezi uygulamalarını sistem üzerinden yanıtlarken sonuçlarına göre online olarak ikinci aşamaya davet ediliyor.

İkinci aşamada hazır olan birçok yabancı dil, kişilik, yetenek, mesleki testeler de dahil olmak üzere kurumun isterse kendisinin de belirleyip sisteme ekleyebileceği sınavlarla da yeni bir süreç başlatılabiliyor ve video mülakat yine bu süreçte uygulanabiliyor. Adaylar bulundukları yerden kendilerine sorulan soruları cevaplayıp değerlendirme süreçlerinin ilk aşamasını tamamlayabiliyor. Böylece adayın başvurusunun yanı sıra testler ve video mülakat değerlendirme süreçleri çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılıyor. Kurum tercih ederse bu sınavların bir kısmını ya da benzer olanını kendi yerinde de adaylara ilk defa ya da ikinci kez olmak üzere uygulayabilir “.

“Kurumlar büyük tasarruf sağlıyor”

“Empatik Assesment Center kurumlara yüzde 70'e varan maliyet tasarrufu sağlarken sadece bir dijitalleşme değil; işe alım yöntemi de sunduğu için doğru adaya giden yolu kısaltıyor” diyen Koca, “Kurumların İnsan Kaynakları alanındaki en önemli iki büyük maliyet kalemi olan; yanlış işe alım ve iş görüşmesi giderleri bu sistem ile kontrol altına alınıyor. İnsan Kaynakları ile dijitali buluşturan Empatik, Değerlendirme Merkezi uygulaması içerisinde çok sayıda test alternatifi ile adaylara ulaşmanızı sağlıyor. Seviye belirleyici dil testleri uyumlu (adaptive) olarak tasarlanırken adayın her seviyede teste girmek yerine kendi seviyesine uygun teste girmesi sağlanmış oluyor. Sistem üzerinde yer alan mesleklere özelleşmiş yaklaşık 50 adet test ile mülakat yapan işe alımcınızın alım yaptığı mesleğin inceliklerini bilmesine gerek kalmıyor ve böylece son görüşmeci adayın bilgisine dair fikir edinerek işe alımını daha az vakit harcayarak daha isabetli bir seçimle yapabiliyor. Büyük kurumların özellikle dağıtık yapıda, yani birden fazla lokasyonda toplu işe alım süreçlerinde adayları değerlendirmek ve geri dönüş sağlamak oldukça zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu başvuru hiç değerlendirilemezken birçok değerli adayla hiç temasa geçilemiyor. Online Değerlendirme Merkezi uygulamaları ile ne kadar çok başvuru olursa olsun, adaylar en az bir ön eleme sürecine dâhil edilebilecek ve böylece bütün adaylar ile ilgilenmiş ve geri dönüş yapılmış olacak. Bu süreçle kurumların başını ağrıtan "dönüş yapılmadı" geri bildirimlerinin önüne geçilerek kurum imajına önemli zarar veren bir durumun da önüne geçiliyor” dedi.

